Муж солистки группы «Бурановские бабушки» едва не зарезал певицу ножом из-за Соседова

Муж солистки группы «Бурановские бабушки» изрезал певицу ножом из-за проекта Сергея Соседова.

Участница коллектива Анна Прокофьева попала в неприятную историю. На шоу «За гранью» известного музыкального критика Сергея Соседова ее муж узнал о регулярных изменах супруги. Солистка группы не только изменяла мужу с другими мужчинами, она еще переводила любовникам на счета немалые деньги.

После возвращения домой озлобленный супруг Анны впервые за последние два десятка лет напился, а затем, будучи в неадекватном состоянии, порезал ножом певицу.

Артистка чудом выжила, однако, похоже, никаких выводов не сделала. Участница «Бурановских бабушек» вновь встречается с неким поклонником, которому переводит свои сбережения. Не исключено, что это тот самый воздыхатель.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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