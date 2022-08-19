Юрий Лоза заверил россиян, что Галкин и Ургант скоро вновь начнут появляться на экранах

Юрий Лоза заявил, что скоро Масим Галкин и Иван Ургант могут вернуться на российские экраны. В беседе с журналистами музыкант сказал, что публика с радостью их примет.

«Они долго не будут находиться там, где нет работы и денег соответственно. Галкину и Урганту нужна популярность, поэтому их шоу должно продолжаться на ТВ», — считает Лоза.

Поскольку у юмориста и телеведущего сложилась репутация «прикольных артистов», их «громкое возвращение» нельзя исключать.

Автор-исполнитель добавил, что в отечественном шоу-бизнесе никто не сможет заменить Ивана и Максима, несмотря на большое количество молодых и талантливых артистов в стране со 140-миллионным населением.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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