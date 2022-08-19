Писатель Прилепин: «Сваты», Булгаков и русский рэп несут угрозу украинскому языку

Захар Прилепин рассказал о трех угрозах для украинского языка. По словам писателя, это сериал «Сваты», Михаил Булгаков и русский рэп. Об этом журналист написал в авторском Telegram-канале.

Публицист, ссылаясь на украинскую группу в социальных сетях, заявил, что самой сильной опасностью является третий пункт.

«Про сериал я промолчу. Булгаков спустя 100 лет смертельно троллит украинцев, а насчет рэпа... Есть польза от русского рэпа в конце концов, так как слушает его вся украинская молодёжь и на русском языке говорит из-за него. Смешно очень. Фейс и Оксимирон (который включен в список иноагентов) за Киев всячески топят, но по факту несут русский мир», — высказался Прилепин.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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