После разборок с актёрами «Сватов» Анна Кошмал занялась сбором денег для ВСУ

Звезда «Сватов» Анна Кошмал, похоже, сменила приоритеты. После разборок и скандалов с коллегами по сериалу, актриса занялась сбором денег для ВСУ.

Не секрет, что Кошмал с завидной регулярностью критикует правительство России и своих российских коллег. Актриса неоднократно делала резкие замечания Федору Добронравову и Татьяне Кравченко, осудив их за поддержку СВО. Но 27-летняя Анна неожиданно переключила внимание с перепалок и выяснений отношений на сбор денежных средств для украинской армии.

В соцсетях знаменитая блондинка просит своих подписчиков пожертвовать любую сумму для ВСУ. Более того, несмотря на эмоции, кинозвезда попросила прощения у коллег по «Сватам» за гневные слова.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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