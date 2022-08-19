Продюсер Дзюнник откровенно высказался о болезни Бориса Корчевникова

В последнее время не утихают слухи о здоровье Бориса Корчевникова. Есть информация, что ведущий может навсегда лишиться слуха. Леонид Дзюнник впервые откровенно высказался о болезни тележурналиста.

По словам продюсера, проблемы у Корчевникова начались давно, еще когда он был ведущим программы «Прямой эфир». Уже тогда ему приходилось работать с наушниками, увеличивающими подачу звука.

«Давно Борис живет с этой проблемой. Очень жаль, когда теряешь слух, особенно сложно остаться глухим для телевизионщика», — говорит Дзюнник.

Продюсер также вспомнил, что во время беседы с Корчевниковым тот с трудом разбирал его речь. Друг ведущего, когда это заметил, стал активно артикулировать: «Обратил внимание на то, что глухие люди, которые ничего не слышат, смотрят на твой рот. Они пытатся читать по губам. Тоже самое у Бори».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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