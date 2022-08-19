Пугачёва прислала Садальскому подарок из Израиля с тайной запиской

Станислав Садальский в своей соцсети похвастался подарком от Пугачёвой. Алла Борисовна из Израиля прислала актеру парфюм вместе с тайной запиской.

Садальский признался, что очень тщательно подходит к покупке духов и не упускает возможности пополнить свою большую коллекцию.

«Запомните, уверенного в себе и успешного мужчину выдает как красивый внешний вид, так и фирменный аромат», —говорит актер.

Новый ароматный флакон Станиславу подарила Примадонна. Дорогой презент Пугачёва прислала вместе с запиской. Содержание послания друг певицы не раскрывает.

«Сегодня Аллочка прислала мне, с припиской...(это тайна). Огромное спасибо», — сообщил телеведущий.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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