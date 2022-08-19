СМИ: Рок-певица Чичерина дала концерт на Запорожской АЭС

Юлия Чичерина приехала на территорию АЭС. Рок-певица посетила Запорожскую атомную электростанцию с концертом.

В Телеграм-канал новостного портла "Запорожский вестник" появилась информация о выступлении Юлии Чичерины на АЭС в Запорожье. По данным СМИ, артистка спела свои самые популярные хиты.

Несмотря на весьма напряженную ситуацию, выступление прошло в спокойной обстановке. Для концерта у исполнительницы были только гитара и деревянный стул. Кроме того, Чичерина побывала в нескольких населенных пунктах, в том числе в Энергодаре и Мелитополе.

Отметим, что 44-летняя Чичерина является сторонницей проведения влястями специальной операции. Украину певица назвала больным государством, которое необходимо лечить.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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