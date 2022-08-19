Украинские спецслужбы поблагодарили некоторых российских знаменитостей, сбежавших из России. Оказывается, артисты своим мнением стали угодными Главному управлению разведки Минобороны. Об этом гооврится в официальном заявлении пресс-службы ГУР.

Начиная с конца февраля Россию покинули многие звезды из области шоу-бизнеса и культуры. Из-за рубежа опальные артисты начали поливать грязью своих соотечественников, а также несогласных с их позицией коллег. Примечательно, но именно оскандалишимся артистам ГУР Украины направило свои слова признательности.

Украинские спецслужбы поблагодарили Андрея Макаревича, Максима Галкина, Бориса Гребенщикова, Земфиру Рамазанову, Little Big, Максима Покровского, Моргенштерн и других. Якобы их позиция сродни взглядам спецслужбы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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