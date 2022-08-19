Украинские спецслужбы поблагодарили Галкина, Макаревича, Гребенщикова, Земфиру, Little Big за помощь

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Украинские спецслужбы поблагодарили Галкина, Макаревича, Гребенщикова, Земфиру, Little Big за помощь
Знаменитости
Фото из открытых источников

Украинские спецслужбы поблагодарили некоторых российских знаменитостей, сбежавших из России. Оказывается, артисты своим мнением стали угодными Главному управлению разведки Минобороны. Об этом гооврится в официальном заявлении пресс-службы ГУР.

Начиная с конца февраля Россию покинули многие звезды из области шоу-бизнеса и культуры. Из-за рубежа опальные артисты начали поливать грязью своих соотечественников, а также несогласных с их позицией коллег. Примечательно, но именно оскандалишимся артистам ГУР Украины направило свои слова признательности.

Украинские спецслужбы поблагодарили Андрея Макаревича, Максима Галкина, Бориса Гребенщикова, Земфиру Рамазанову, Little Big, Максима Покровского, Моргенштерн и других. Якобы их позиция сродни взглядам спецслужбы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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