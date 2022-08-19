Врач Мясников заявил, что смерти Шатунова, Миронова, Высоцкого и Турчинского можно было избежать

Доктор Мясников в телепередачи "О самом главном", которяа выходит на канале "Россия 1", объяснил, что объединяет смерти Андрея Миронова, Юрия Шатунова, Владимира Турчинского и Владимира Высоцкого. Все знаменитости не дожили до 50-летия, хотя их преждевременный уход можно было избежать.

"Из 10-ти человек, скончавшихся от инфаркта, восемь за день до смерти говорили, что им не хватает воздуха и сильно давит в груди. Вспоминая Турчинского, врач сказал, что спортсмен обращался к докторам за помощью. Он жаловался на сильные боли в груди.

Смерти Миронова также можно было избежать.

"Умер он преждевременно от аневризмы - разрыва сосудов головного мозга, что успешно лечится", – объяснил специалист.

Доктор добавил, что аналогичная ситуация с Шатуновым и Высоцким. Если бы артисты вовремя обратились за помощью и проверили состояние своего здоровья, надвигающуюся беду можно было отвести.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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