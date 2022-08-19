«Заставить делать, как ты хочешь»: Пригожин назвал причину судов с европейцами

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«Заставить делать, как ты хочешь»: Пригожин назвал причину судов с европейцами
В России
Евгений Пригожин

Редакция издания Dixi News поинтересовалась у предпринимателя Евгения Пригожина тем, почему он судится с европейскими компаниями.

Журналисты напомнили основную причину юридических претензий бизнесмена. Некоторые организации называли его владельцем так называемой «ЧВК Вагнера». Утверждения журналистов приводили к судебным разбирательствам на территории Европы, в ходе которых Пригожин всегда отрицал свою причастность. При этом он находится в санкционных списках ЕС и США, и разбирательства с западными коллегами вызвали ряд вопросов у журналистов. Сам предприниматель с иронией отметил, что продолжает вести судебные тяжбы “по приколу”. 

«Чтобы заставить глупых немощных европейцев делать как ты хочешь. По приколу», – поделилась ответом бизнесмена пресс-служба компании «Конкорд».

Примечательно, что ранее Пригожин комментировал свою причастность к «ЧВК Вагнера» в рамках ответа на запрос издания The Wall Street Journal. Он подчеркнул, что никак не связан с организацией. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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