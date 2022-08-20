Актёр Алексей Панин набросился с оскорблениями на Машкова и Певцова из-за поддержки СВО

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Актёр Алексей Панин набросился с оскорблениями на Машкова и Певцова из-за поддержки СВО
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Фото из открытых источников

Актёр Алексей Панин снова оскорбил некоторых российских звёзд за поддержку спецоперации на Донбассе. Скандалист решил выразить своё негативное отношение к некоторым коллегам по шоу-бизнесу в беседы с латвийской газетой. Он обрушился с оскорблениями на Машкова и Певцова, назвав их «конченными мразями».

По словам эпатажного киноактёра, порой ему очень непросто комментировать позиции всех российских знаменитостей, которые солидарны с политикой Кремля. Но есть два человека, в адрес которых он не станет подбирать никаких слов.

«К каждому отдельному человеку следует отдельно подходить. Машков и Певцов, к примеру взять, для меня конченые мрази. Есть те, кто не может открыто говорить правду из-за объективных причин. Неправильно всех осуждать и называть подлецами за то, что они молчат. Но для меня все те, кто поддерживает спецоперацию – мрази и твари. Не знаю, как они могут жить на этом свете», - зявил Панин.

Отметим, живущий за границей актёр очень жестко критикует Россию за СВО на Украине и крайне нелестно отзывается о всех артистах, которые ее поддерживают. Звезда фильма «Жмурки» однажды признался, что, находясь в РФ, он бы не позволил себе подобные высказывания. «Это очень опасно, у дочери, кроме меня, никого не осталось», - говорил Алексей.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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