Актёр Владимир Машков посоветовал начинающим артистам посмотреть на себя в зеркало

Владимир Машков посоветовал начинающим артистам для начала посмотреть на себя в зеркало. Актёр считает, что одной лишь харизмы и хороших внешних данных на сегодняшний день недостаточно для работы на сцене.

По мнению Машкова, каждый начинающий артист театра и кино должен хорошенько подумать и затем осмысленно идти в эту профессию. Также актёр советует почитать мемуары легендарных артистов.

«Честно оцените себя: что вы умеете? Посмотрите в зеркало на себя. Достаточно ли Вы хороши, чтобы представить себя зрителю?», - сказал Народный артист России.

Машков добавил, что все артисты должны четко понимать, что путь актёра —это путь постоянного познания, изучения себя и исследования других.

Напомним, ранее режиссёр театра и кино признался в любви к русскому языку. В очередном интервью худрук Московского театра Олега Табакова посоветовал знаменитостям, сбежавшим из России, забыть о русской речи, ведь иностранными гражданами она воспринимается по-иному.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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