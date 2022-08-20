Актриса Елизавета Боярская решилась на смелый шаг и протянула руку опальной коллеге

Впервые за длительное время 36-летняя актриса Елизавета Боярская вышла на связь с поклонниками. Звезда театра и кино решилась на смелый шаг и поддержала опальную коллегу.

Боярская предпочитает молчать о конфликте между РФ и Украиной. Елизавета не говорит о своей гражданской позиции. Очень редко актриса делится некоторыми подробностями из жизни.

На днях заслуженная артистка опубликовала новый пост. Боярская выставила в свой микроблог одну из песен блогера Варвары Шмыковой. Последняя, к слову, известна весьма неоднозначными высказываниями на политические темы и происходящее нынче в мире.

Елизавета, несмотря ни на что, с теплотой и уважением относится к своей коллеге.

"Хорошо помню эту песню, Варя", — оставила краткое послание дочь Михаила Боярского.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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