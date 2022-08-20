Актриса Полина Агуреева рассказала о недавней поездке на Донбасс

Звезда сериала «Ликвидация» рассказала о поездке на Донбасс. Полина Агуреева решила объяснить, почему решила отправится на восток Украины.

Агуреева в новом выпуске шоу «Эмпатия Манучи», которое выходит на Ютуб, поделилась воспоминаниями о недавней поездке. Коллектив выступил в небольшом посёлке Новый Свет. Как призналась 45-летняя актриса, вернулась домой она совершенно другим человеком.

«Поехала туда для себя. Хотела все увидеть своими глазами. Вернулась в Москву немного другим человеом. Одно - представлять себе, а другое - вживую увидеть, побеседовать с местными. Там удивительные люди», — призналась звезда.

Также Полина отметила, что планировало поездку 16 человек. Но из-за графика удалось выехать только пятерым. Это были коллеги Агуреевой по "Мастерской Петра Фоменко".

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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