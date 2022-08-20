Добровольцы из Челябинской области пожаловались на то, что им не приходят выплаты, обещанные ранее. Минобороны РФ, чтобы стимулировать поток желающих
Удары ВС РФ по Харькову и окраинам города прокомментировали в британской разведке. ВСУ отодвинули войска РФ от Харькова еще в мае, но они и далее
Вышедший год назад фильм Евгения Пригожина «Солнцепек» приобретает все большую актуальность в наши дни. Кинокартина режиссера Максима Бриуса основана
В августе прошлого года состоялась премьера кинокартины «Солнцепек», которая повествует о трагических событиях в Донбассе, где русскоговорящее
Крупномасштабное контрнаступление ВСУ на юге Украины вряд ли возможно, однако боевые действия на истощение противника в сочетании с партизанской
США, покидая Афганистан, бросили там военного оборудования на 7 млрд долларов. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на доклад Минобороны США
Редакция издания Dixi News поинтересовалась у предпринимателя Евгения Пригожина тем, почему он судится с европейскими компаниями. Журналисты
Предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал слухи о своих частых визитах на Донбасс. По данным интернет-газеты «ГЛАС НАРОДА», бизнесмен якобы
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