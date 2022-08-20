Актриса Рената Литвинова получила угрозу о смерти после эмиграции из России

Рената Литвинова получает сообщения с угрозами о смерти после ее эмиграции из России. Актриса показала в своем «Телеграме» гневные послания от неизвестных людей, которые ей желают смерти.

«Уважаю за «позицию», беру на вооружение», - написал один из подписчиков.

Поклонники Литвиновой были откровенно возмущены таким сообщением. Фанаты пожелали Ренате не обращать внимание на письма подобного рода .



Напомним, в конце феврале 55-летняя Рената Литвинова уехала из России. Звезда перебралась в Париж. Вскоре к ней присоеденилась давняя подруга Земфира. Недавно певица заявила о предстоящем концертном туре по европейским городам.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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