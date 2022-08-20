Актриса Татьяна Абрамова заявила, что Шульгин присудил победу жене Валерии в «Утренней звезде»

В начале 90-х Татьяна Абрамова, которая только начинала свой творческий путь, решила взять участие в программе «Утренняя звезда». Но победу в шоу она так и не одержала, поскольку Александр Шульгин присудил ее своей жене, певице Валерии.

Молодая Татьяна, решив попытать счастье, отправила в столицу кассету с записью. Примерно через месяц Арамову пригласили на съемки. Артистка была удивлена масштабами и серьезностью работы.

Вскоре звезда познакомилась с Александром Шульгиным, супругом Валерии. Продюсер предостерег Татьяну: «Тань, хорошая девочка ты, хорошо поешь. Валерии 21 год, это последний шанс у нее на победу в «Утренней звезде». Вариантов нет, прости и не рассчитывай ни на что. Очень жаль, что тебя поставили в пару с ней, ты достойна победы», — сказал Шульгин.

Абрамова призналась, что ее очень задели и обидели слова деятеля шоу-бизнеса. Репертуар у певицы был очень достойный, а ее выступление по-достоинству оценили Юрий Саульский и Игорь Николаев.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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