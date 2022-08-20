56-летняя Татьяна Лазарева призналась в желании жить в Москве

Татьяна Лазарева призналась в желании жить в Москве. В интервью каналу «Нормальные люди» на YouTube актриса заявила, что остаток своей жизни не хочет провести в Европе.

«Я тоже хочу жить в России. Не говорю, что приехала в Испанию, ассимилировалась, разговариваю на испанском языке и планируют постоянно жить здесь. Но и в тюрьму я тоже не хочу», - призналась знаменитость.

Стоит напомнить, что в марте 56-летняя Лазарева эмигрировала в Испанию. Из-за рубежа актриса регулярно шлет на родину гневные послания. Сразу после отъезда ведущая заявляла, что ни за что в ближайшие несколько лет не вернется в родную страну. Татьяна боится приезжать в Россию из-за ярой критики российской власти и возможных последствий.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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