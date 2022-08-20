Алла Пугачёва из зависти жаловалась руководству СССР на группу «Ласковый май»

Алла Пугачёва из зависти жаловалась руководству СССР на популярную тогда группу «Ласковый май». Примадонну, оказывается, возмущали огромные гонорары участников коллектива.

Отечественные звезды негодовали от возмущения. Парни из «Ласкового мая» зарабатывали немалые деньги, несмотря на отсутствие музыкального образования.

«В 1989 году мы дали в кассу "Союзконцерту" порядка 90 млн рублей. Тогда все и обалдели. У них нчалась настоящая паника. Артисты во главе с Пугачёвой даже отправили председателю Совета министров СССР письмо. Николая Рыжкова они попросили рассмотреть личности Шатунова и Разина», — рассказал музыкальный продюсер.

При этом Алла Борисовна хорошо относилась к нынче покойному исполнителю. Однажды Примадонна сказала Шатунову, что он навсегда останется в истории, что и произошло.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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