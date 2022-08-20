Божена Рынска раскрыла детали разговора с латышским таксистом о Путине

Божена Рынска раскрыла детали одного разговора с латышским таксистом. Светская обозревательница написала о беседе с мужчиной в своих соцсетях.

«От злости я едва не лопнула. Таксист, этнический латыш, говорит как-то мне: «На месте Владимира Путина я бы никому в Европе газ не продавал. Показал бы, кто тут хозяин».

Отметим, что Рынска покинула Россию в середине апреля и уехала в Латвию. Божена тогда заявила, что в родной стране ее ничего не держит. Журналистка призналась, что свою квартиру в Москве сдаст в оренду.

За карьеру она успела посотрудничать с такими изданиями как «Известия» и «Газета.ru». В 2012 году светскую обозревательницу включили в список «Сто самых влиятельных россиянок».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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