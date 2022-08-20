Иосиф Пригожин высказался о скандальном заявлении Татьяны Абрамовой

На днях Татьяна Абрамова заявила о договорной победе Валерии в «Утренней звезде». Актриса считает, что первое место в шоу должна была она занять, а обманом присудили его знаменитой певице.

Иосиф Пригожин решил высказаться на данную тему. Супруг Валерии сообщил, что соперницей его нынешней супруги была армянская исполнительница SONA, продюсером которой он тогда являлся.

"Со мной не говорил никто, что победу должна одержать Валерия. Сона Саркисян второе место заняла. Получается, Таня должна была сперва выиграть у SONA. Однако она проиграла ей", - прокомментировал слова Абрамовой Пригожин.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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