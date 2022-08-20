Музыкальный продюсер Рудченко заявил, что Валерия терпела побои ради успеха

Путь к славе народной артистки, 54-летней певицы Валерии был весьма непростым. Оказывается, исполнительница терпела побои ради успеха в творческой карьере.

Российская эстрадная певица добилась весомых достижений в шоу-бизнесе благодаря экс-продюсеру Александру Шульгину. При этом изначально артистку он рассматривал в качестве коммерческого проекта.

По словам Павла Рудченко, от звезды требовалась только красивая картинка. Ей даже не нужно было во всю мощь петь песни. Между тем начинающая знаменитость якобы терпела регулярные побои от Шульгина.

«Какой горькой не была бы личная история с Александром Шульгиным, их творческое сотрудничество привело к успешному дуэту. В ином случае Валерии сегодня могло бы и не быть», - заявил продюсер.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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