Нелли Ермолаева поразила поклонников откровенными фото в одних стрингах

Нелли Ермолаева, одна из экс-участниц Дома-2, поразила поклонников провокационными снимками в одном лифе и стрингах. Брюнетка предстала в максимально откровенном образе.

Нелли поделилась новыми фото со своими подписчиками в социальных сетях. На опубликованных снимках звезда реалити лежит в постели. Из одежды на Эрмолаевой лишь черные стринги и черный бюстгальтер.

Поклонников приятно удивили столь пикантные кадры. Фанаты не скупились на комплименты. Особенное внимание подписчики обратили на красивые формы Нелли. Темноволосую красавицу назвали черной пантерой, девушкой-гитарой и милой кошечкой.

Но нашлись и те, кто раскритиковал знаменитость. Хейтеры отметили, что подобные снимки являются чересчур личными.





Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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