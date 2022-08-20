Поэт-песенник Илья Резник рассказал о крупном обмане Аллы Пугачёвой

Поэт-песенник Илья Резник раскрыл главный секрет сбежавшей из РФ Аллы Пугачёвой. Крупный обман Примадонны возмутил ее поклонников.

По заявлению Резника, ранее артистка использовала нечестные приемы. К примеру, Алла Борисовна вместе с экс-супругом Александром Стефановичем обманула советского деятеля киноиндустрии Николая Сизова, являющегося главой «Мосфильма» . Артисты придумали историю, в которой фигурировал юный композитор, который страдал от лейкемии - рака крови.

«Дескать, есть в Подмосковье некий композитор Борис Горбонос. Он страдает от запущенной лейкемии. На прощание он решил написать три лирические песни. Последнее желание музыканта — услышать, как споет их великая Пугачёва. Сизов разрешил», —вспоминает Резник.

Как оказалось позже, именно эта композиция привела к первой популярности певицы. А вот сама Алла Борисовна неохотно вспоминает об этой истории.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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