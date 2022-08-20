Пранкеры Вован и Лексус развели режиссёра Туминаса после слов о бомбёжках Москвы

Пранкеры Вован и Лексус рассказали о том, что они поражены лицемерием некоторых российских деятелей культуры. Они поведали о разоблачении режиссёра Римаса Туминаса, неприятный случай с которым поразил их больше всего.

По мнению пранкеров, есть знаменитости, критикующие действия Кремля и не разрывающие связи с РФ, которые продолжают устраивать концерты и зарабатывать в стране.

Владимир Кузнецов (он же той самый Вован) в качестве яркого примера назвал бывшего худрука театра имени Е. Вахтангова Римаса Туминаса, которого они с другом Лексусом недавно разыграли.

«Классический пример - Римас Туминас. Поводом для пранка была аудиозапись, на которой режиссёр говорил, что скоро Москву будут бомбить, и это правильно. Позже он отрицал сказанное. Мы решили позвонить ему от имени министра культуры Украины. Он сказал еще похуже. Этот человек уехал в Литву, но работал в театре РФ, проводил встречи, за что получал большие деньги», — возмутился блогер.

ован считает, что если человек выступил против какой-либо страны, ему нужно перестать зарабатывать на этой стране. Мерзость - это взять зарплату на родине и затем говорить, что в России живут одни "негодяи", заключил он.









Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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