Пригожин прокомментировал информацию в СМИ о своих поездках на Донбасс

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Пригожин прокомментировал информацию в СМИ о своих поездках на Донбасс
В России
Предприниматель Евгений Пригожин

Предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал слухи о своих частых визитах на Донбасс. По данным интернет-газеты «ГЛАС НАРОДА», бизнесмен якобы лично управляет подразделениями ЧВК «Вагнер» и бойцы подтверждают это.

Отвечая на вопрос журналистов, правда ли это, Пригожин сказал, что не может точно вспомнить, бывал ли он в народных республиках Донбасса.

«Но могу сказать, что в стране огромное количество людей, имеющих те же деньги, тот же статус, те же возможности, что и я. И если каждый из этих ожиревших скотов оторвет свою розовую от мягкого кресла на Рублевке, то страна будет в полной гармонии и безопасности», — цитирует бизнесмена пресс-служба компании «Конкорд».

Ранее Пригожин назвал цель судебных разбирательств с Западом из-за «ЧВК Вагнера». Предприниматель объяснил, что намерен заставить «глупых немощных европейцев» делать так, как он хочет.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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