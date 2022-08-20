Продюсер Ашуров раскрыл правду, как Киркоров повлиял на крах карьеры Лободы

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Продюсер Ашуров раскрыл правду, как Киркоров повлиял на крах карьеры Лободы
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Фото из открытых источников

Сегодня украинскую певицу Светлану Лободу не ждут ни в России, ни в Украине, ни в Европе. С уверенностью можно сказать, что сегодня музыкальная карьера 39-летней певицы под вопросом.

Но полного краха карьеры можно было избежать, если бы исполнительница сделала правильный выбор еще несколько лет назад. Об этом заявил Дмитрий Ашуров.

Популярный продюсер уверен, что именно в ходе конфликта между украинским клипмейкероми и режиссером Нателлой Крапивиной и поп-королем российской эстрады Филиппом Киркоровым Лобода показала истинное лицо. Ашуров считает, что именно после этого случая карьера Светланы пошла на спад.

"Черная полоса у нее началась еще тогда, когда она разошлась с Нателлой из-за ситуации с Киркоровым. Коней на переправе, как говорится, не меняют. Если ты есть в чьей-то команде, ты должен учитывать интересы свего шефа. Нигде не любят предателей, Лобода и есть предатель", — рассказал продюсер.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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