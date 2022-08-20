Родившая месяц назад Регина Тодоренко вышла с сыном на работу

Регина Тодоренко, которая в конце июня родила второго ребенка, вышла из декрета на работу. Похоже, звезде уже не терпится приступить к съемкам. Тодоренко сообщила, что очень счастлива снова работать.

Исполнительница поделилась забавным видео, на котором она идет в студию с маленьким сыном. Мирослав лежит в белоснежной люльке, а знаменитость старается не разбудить крепко спящего малыша по дороге в гримерку.

Отметим, недавно звездные родители отметили месяц со дня рождения мальчика. Регина поведала о первых серьёзных успехах сына и опубликовала новые фото.

«Как незаметно пролетел этот месяц. У нас за этот месяц стало в два раза больше детских игрушек, криков, бессонных ночей, однако мы очень счастливы», — призналась Тодоренко, у которой подростает еще один сын Майкл. Мальчику исполнилось три года и он уже начал ревновать мать к новорожденному братику.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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