Сбежавший из России актёр Анатолий Белый поедет в гастрольный тур по Израилю

Анатолий Белый, который уволился из Московского Художественного театра имени А.П.Чехова, наконец-то нашел работу. Сбежавший из России актёр поедет в концертный тур по Израилю.

Судя по всему, Белый не хочет завершать творческую карьеру. 50-летний артист готовится к небольшому туру по Израилю. С 22 по 24 сентября Анатолий отведает с гастролями Хайфу, Ашдоду и Тель-Авив. Посмотреть на моноспектакль с участием звезды можно за 190 шекелей (примерно 3500 рублей).

Режиссер постановки «Я здесь» - 25-летний Егор Трухин, покинувший РФ. По словам российских артистов, свое творчество они посвятил последним событиям в мире.

«В спектакле будут звучать стихи, которые были написаны после 24 февраля. В них есть боль, отчаяние, горе, кромешный ад, попытки найти смысл», — говорится в афишах о предстоящем мероприятии.

Отметим, что часть денег будет отдана на гуманитарную помощь. Кому именно направят вырученные от гастролей денежные средства, не сообщается.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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