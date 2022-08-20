Сбежавший из России актёр Анатолий Белый поедет в гастрольный тур по Израилю

Image 16+
Сбежавший из России актёр Анатолий Белый поедет в гастрольный тур по Израилю
Знаменитости
Фото из открытых источников

Анатолий Белый, который уволился из Московского Художественного театра имени А.П.Чехова, наконец-то нашел работу. Сбежавший из России актёр  поедет в концертный тур по Израилю.

Судя по всему, Белый не хочет завершать творческую карьеру. 50-летний артист готовится к небольшому туру по Израилю. С 22 по 24 сентября Анатолий отведает с гастролями Хайфу, Ашдоду и Тель-Авив. Посмотреть на моноспектакль с участием звезды можно за 190 шекелей (примерно 3500 рублей).

Режиссер постановки «Я здесь» - 25-летний Егор Трухин, покинувший РФ. По словам российских артистов, свое творчество они посвятил последним событиям в мире.

«В спектакле будут звучать стихи, которые были написаны после 24 февраля. В них есть боль, отчаяние, горе, кромешный ад, попытки найти смысл», — говорится в афишах о предстоящем мероприятии. 

Отметим, что часть денег будет отдана на гуманитарную помощь. Кому именно направят вырученные от гастролей денежные средства, не сообщается.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Сбежавший из России актёр Анатолий Белый поедет в гастрольный тур по Израилю

Сегодня, 23:42

Стало известно о связи бывшего мэра Москвы Лужкова с детьми Пугачёвой

Сегодня, 23:09

Иосиф Пригожин высказался о скандальном заявлении Татьяны Абрамовой

Сегодня, 22:50

Актриса Елизавета Боярская поддержала певицу Варвару Шмыкову

Сегодня, 22:21

Музыкальный продюсер Рудченко заявил, что Валерия терпела побои ради успеха

Сегодня, 21:34

Пранкеры Вован и Лексус развели режиссёра Туминаса после слов о бомбёжках Москвы

Сегодня, 21:31

Нелли Ермолаева поразила поклонников откровенными фото в одних стрингах

Сегодня, 21:05

Актёр Панин оскорбил российских коллег, поддерживающих СВО на Донбассе

Сегодня, 20:53

Продюсер Ашуров раскрыл правду, как Киркоров повлиял на крах карьеры Лободы

Сегодня, 18:29

Резник рассказал, как Алла Пугачева обманула главу «Мосфильма» Николая Сизова

Сегодня, 18:18

Актриса Полина Агуреева рассказала о недавней поездке на Донбасс

Сегодня, 13:21

Татьяна Буланова встречается с 34-летним бизнесменом Рудневым, который чуть старше ее сына

Сегодня, 12:31

Пугачёва из чёрной зависти жаловалась руководству СССР на группу «Ласковый май»

Сегодня, 12:02

Божена Рынска раскрыла детали разговора с латышским таксистом о Путине

Сегодня, 11:50

Врач-диетолог Мойсенко заявила, что актриса Светлана Ходченкова сутками голодает

Сегодня, 11:46

56-летняя Татьяна Лазарева призналась в желании жить в Москве

Сегодня, 09:40

Журналистка Ксения Собчак обнародовала гастрольный райдер Zivert, высмеяв пункт с шашлыком

Сегодня, 09:03

Актриса Рената Литвинова получила угрозу о смерти после эмиграции из России

Сегодня, 09:00

Родившая месяц назад Регина Тодоренко вышла с сыном на работу

Сегодня, 08:59

Актриса Татьяна Абрамова заявила, что Шульгин присудил победу жене Валерии в «Утренней звезде»

Сегодня, 08:41

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Челябинские добровольцы пожаловались на отсутствие выплат перед отправкой на Украину
  • 18-08-2022, 08:08

Челябинские добровольцы пожаловались на отсутствие выплат перед отправкой на Украину

Добровольцы из Челябинской области пожаловались на то, что им не приходят выплаты, обещанные ранее. Минобороны РФ, чтобы стимулировать поток желающих

Британская разведка объяснила, зачем ВС РФ обстреливают Харьков и продолжают атаки в районе города
  • Вчера, 10:38

Британская разведка объяснила, зачем ВС РФ обстреливают Харьков и продолжают атаки в районе города

Удары ВС РФ по Харькову и окраинам города прокомментировали в британской разведке. ВСУ отодвинули войска РФ от Харькова еще в мае, но они и далее

Правда жизни в фильме, где много смерти: эпизоды из «Солнцепека» Евгения Пригожина постоянно пересекаются с реальностью
  • 18-08-2022, 18:00

Правда жизни в фильме, где много смерти: эпизоды из «Солнцепека» Евгения Пригожина постоянно пересекаются с реальностью

В августе прошлого года состоялась премьера кинокартины «Солнцепек», которая повествует о трагических событиях в Донбассе, где русскоговорящее

Spiegel: наступление Украины на юге рискованно, но не без шансов на успех
  • 18-08-2022, 08:43

Spiegel: наступление Украины на юге рискованно, но не без шансов на успех

Крупномасштабное контрнаступление ВСУ на юге Украины вряд ли возможно, однако боевые действия на истощение противника в сочетании с партизанской

Новости партнеров
Новости партнеров
«Заставить делать, как ты хочешь»: Пригожин назвал причину судов с европейцами
  • Вчера, 12:31

«Заставить делать, как ты хочешь»: Пригожин назвал причину судов с европейцами

Редакция издания Dixi News поинтересовалась у предпринимателя Евгения Пригожина тем, почему он судится с европейскими компаниями. Журналисты

CNN: Американская армия бросила в Афганистане военного оборудования на 7 миллиардов долларов
  • 18-08-2022, 08:48

CNN: Американская армия бросила в Афганистане военного оборудования на 7 миллиардов долларов

США, покидая Афганистан, бросили там военного оборудования на 7 млрд долларов. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на доклад Минобороны США

Пригожин прокомментировал информацию в СМИ о своих поездках на Донбасс
  • Сегодня, 11:23

Пригожин прокомментировал информацию в СМИ о своих поездках на Донбасс

Предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал слухи о своих частых визитах на Донбасс. По данным интернет-газеты «ГЛАС НАРОДА», бизнесмен якобы