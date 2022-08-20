Стало известно о связи бывшего мэра Москвы Лужкова с детьми Пугачёвой

Image 16+
Стало известно о связи бывшего мэра Москвы Лужкова с детьми Пугачёвой
Знаменитости
Фото из открытых источников

Алла Пугачёва, оказывается, неслучайно выбрала для своих детей Первую Московскую Гимназию. Сегодня стало известно о связи бывшего мера Москвы с двойняшками Примадонны. 

В учебном заведении сообщили, что деньги за обучение в следующем году детей Аллы Борисовны уже внесены. Так что к 1 сентября артистка скорее всего вернется на родину.

В свое время школу, в котороую ходят Лиза и Гарри, организовала супруга экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. Елена Батурина также не смогла найти в столице хорошего заведения для двоих наследников.

За школу с углубленным изучением предметов, довузовской подготовкой, индивидуальными учебными планами, английским, французским, немецким и испанским языками Пугачёва платит 1 680 000 рублей ежегодно за одного ребенка.

Однако, помимо всего вышеперечисленного, у учебного заведения есть еще один большой плюс. Гимназия находится в четырех километрах от замка Примадонны в деревне Грязь, то есть в нескольких минутах езды на машине.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Сбежавший из России актёр Анатолий Белый поедет в гастрольный тур по Израилю

Вчера, 23:42

Стало известно о связи бывшего мэра Москвы Лужкова с детьми Пугачёвой

Вчера, 23:09

Иосиф Пригожин высказался о скандальном заявлении Татьяны Абрамовой

Вчера, 22:50

Актриса Елизавета Боярская поддержала певицу Варвару Шмыкову

Вчера, 22:21

Музыкальный продюсер Рудченко заявил, что Валерия терпела побои ради успеха

Вчера, 21:34

Пранкеры Вован и Лексус развели режиссёра Туминаса после слов о бомбёжках Москвы

Вчера, 21:31

Нелли Ермолаева поразила поклонников откровенными фото в одних стрингах

Вчера, 21:05

Актёр Панин оскорбил российских коллег, поддерживающих СВО на Донбассе

Вчера, 20:53

Продюсер Ашуров раскрыл правду, как Киркоров повлиял на крах карьеры Лободы

Вчера, 18:29

Резник рассказал, как Алла Пугачева обманула главу «Мосфильма» Николая Сизова

Вчера, 18:18

Актриса Полина Агуреева рассказала о недавней поездке на Донбасс

Вчера, 13:21

Татьяна Буланова встречается с 34-летним бизнесменом Рудневым, который чуть старше ее сына

Вчера, 12:31

Пугачёва из чёрной зависти жаловалась руководству СССР на группу «Ласковый май»

Вчера, 12:02

Божена Рынска раскрыла детали разговора с латышским таксистом о Путине

Вчера, 11:50

Врач-диетолог Мойсенко заявила, что актриса Светлана Ходченкова сутками голодает

Вчера, 11:46

56-летняя Татьяна Лазарева призналась в желании жить в Москве

Вчера, 09:40

Журналистка Ксения Собчак обнародовала гастрольный райдер Zivert, высмеяв пункт с шашлыком

Вчера, 09:03

Актриса Рената Литвинова получила угрозу о смерти после эмиграции из России

Вчера, 09:00

Родившая месяц назад Регина Тодоренко вышла с сыном на работу

Вчера, 08:59

Актриса Татьяна Абрамова заявила, что Шульгин присудил победу жене Валерии в «Утренней звезде»

Вчера, 08:41

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Челябинские добровольцы пожаловались на отсутствие выплат перед отправкой на Украину
  • 18-08-2022, 08:08

Челябинские добровольцы пожаловались на отсутствие выплат перед отправкой на Украину

Добровольцы из Челябинской области пожаловались на то, что им не приходят выплаты, обещанные ранее. Минобороны РФ, чтобы стимулировать поток желающих

Британская разведка объяснила, зачем ВС РФ обстреливают Харьков и продолжают атаки в районе города
  • 19-08-2022, 10:38

Британская разведка объяснила, зачем ВС РФ обстреливают Харьков и продолжают атаки в районе города

Удары ВС РФ по Харькову и окраинам города прокомментировали в британской разведке. ВСУ отодвинули войска РФ от Харькова еще в мае, но они и далее

Правда жизни в фильме, где много смерти: эпизоды из «Солнцепека» Евгения Пригожина постоянно пересекаются с реальностью
  • 18-08-2022, 18:00

Правда жизни в фильме, где много смерти: эпизоды из «Солнцепека» Евгения Пригожина постоянно пересекаются с реальностью

В августе прошлого года состоялась премьера кинокартины «Солнцепек», которая повествует о трагических событиях в Донбассе, где русскоговорящее

Spiegel: наступление Украины на юге рискованно, но не без шансов на успех
  • 18-08-2022, 08:43

Spiegel: наступление Украины на юге рискованно, но не без шансов на успех

Крупномасштабное контрнаступление ВСУ на юге Украины вряд ли возможно, однако боевые действия на истощение противника в сочетании с партизанской

Новости партнеров
Новости партнеров
«Заставить делать, как ты хочешь»: Пригожин назвал причину судов с европейцами
  • 19-08-2022, 12:31

«Заставить делать, как ты хочешь»: Пригожин назвал причину судов с европейцами

Редакция издания Dixi News поинтересовалась у предпринимателя Евгения Пригожина тем, почему он судится с европейскими компаниями. Журналисты

CNN: Американская армия бросила в Афганистане военного оборудования на 7 миллиардов долларов
  • 18-08-2022, 08:48

CNN: Американская армия бросила в Афганистане военного оборудования на 7 миллиардов долларов

США, покидая Афганистан, бросили там военного оборудования на 7 млрд долларов. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на доклад Минобороны США

Пригожин прокомментировал информацию в СМИ о своих поездках на Донбасс
  • Вчера, 11:23

Пригожин прокомментировал информацию в СМИ о своих поездках на Донбасс

Предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал слухи о своих частых визитах на Донбасс. По данным интернет-газеты «ГЛАС НАРОДА», бизнесмен якобы