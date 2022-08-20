Стало известно о связи бывшего мэра Москвы Лужкова с детьми Пугачёвой

Алла Пугачёва, оказывается, неслучайно выбрала для своих детей Первую Московскую Гимназию. Сегодня стало известно о связи бывшего мера Москвы с двойняшками Примадонны.

В учебном заведении сообщили, что деньги за обучение в следующем году детей Аллы Борисовны уже внесены. Так что к 1 сентября артистка скорее всего вернется на родину.

В свое время школу, в котороую ходят Лиза и Гарри, организовала супруга экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. Елена Батурина также не смогла найти в столице хорошего заведения для двоих наследников.

За школу с углубленным изучением предметов, довузовской подготовкой, индивидуальными учебными планами, английским, французским, немецким и испанским языками Пугачёва платит 1 680 000 рублей ежегодно за одного ребенка.

Однако, помимо всего вышеперечисленного, у учебного заведения есть еще один большой плюс. Гимназия находится в четырех километрах от замка Примадонны в деревне Грязь, то есть в нескольких минутах езды на машине.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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