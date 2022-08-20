Татьяна Буланова встречается с 34-летним бизнесменом Рудневым, который чуть старше ее сына

Татьяна Буланова не охотно говорит о личной жизни. Однако в Сети появилась информация о том, что 53-летняя певица встречается с 34-летним бизнесменом, который немного старше ее сына.

Поклонники начали активно обсуждать новые отношения популярной певицы. Буланова встречается с молодым человеком, который практически одного возраст с ее сыном от первого брака.

Новым любовником заслуженной артистки стал российский бизнесмен Валерий Руднев. Мужчина моложе своей знаменитой возлюбленной на целых 19 лет. Внешне это высокий, солидный и серьезный мужчина, теннисист в прошлом. У избранника Булановой 1988 г.р, который родом из Санкт-Петербурга, детей нет.

Подписчики думают-гадают, сколько продлится эти отношения. Многие поклонники желают счастья своей любимице и уверены в том, что любви все возрасты покорны.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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