Врач-диетолог Мойсенко заявила, что актриса Светлана Ходченкова сутками голодает

Светлана Ходченкова постоянно демонстрирует свою стройную фигуру. Однако актриса ради утончённости сутками ничего ест. Об этом заявил врач-диетолог Римма Мойсенко.

Стройности Ходченкова добилась нелегко. По словам доктора, к таким блестящим результатам Светлана пришла благодоря голоданию. Дело в том, что знаменитость склонна к стремительному набору веса, поэтому очень тщательно следит за рационом питания.

"Она ничего не ест сутками и это норма для нее. К слову, человек, который вообще ничего не ест, постоянно смотрит на свою фигуру и постоянно недоволен. Поэтому худоба Светланы может спровоцирована психологическим фактором по отрицанию себя", - говорит врач-диетолог.

Кстати, сама блондинка признавалась, что скинула 20 кг за несколько месяцев. Осиную талию и подтянутые икры роковая красотка получила благодаря отказу от калорийных продуктов и спортивным тренировкам.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей