Журналистка Ксения Собчак обнародовала гастрольный райдер Zivert, высмеяв пункт с шашлыком

Ксения Собчак обнародовала гастрольный райдер певицы Zivert, высмеяв пункт с едой. Похоже, Юлия Зиверт любит мясную пищу, в том числе шашлык.

Журналиста решила предать огласке гастрольный райдер 31-летней певицы. Светская львица высмеяла просьбу артистки, которая просила у организаторов много шашлыка, причем в форме кубиков.

«Ассорти шашлыка. По 1 кг каждого (из лосося без кожи, телятины, говядины и куриной грудки). Well done прожарки, формы — кубики. Шашлык готовить исключительно на углях, к нему соусы», — отмечено в райдере Zivert.

Собчак посмеялась в своем Telegram над опубликованным списком. «Летние выходные впереди. Пусть прибудет с вами такое меню, как в гастрольном райдере певицы Юлии Зиверт. Главное форма — Кубики!», - съязвила Ксюша.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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