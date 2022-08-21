Актриса Мария Шукшина заявила, что ее пытаются ликвидировать из-за поддержки СВО РФ

Актриса Мария Шукшина пожаловалась на травлю журналистов. Телеведущая заявила, что ее пытаются публично ликвидировать из-за поддержки СВО РФ.

По заявлению Шукшиной, она регулярно подвергается травли со стороны СМИ за свои политические взгляды: «Они планомерно, систематически хотят публично уничтожить ярких патриотов нашей страны», — возмутилась Мария.

Знаменитость добавила, что продажные репортеры и недоброжелатели применяют все более агрессивные методы. Заслуженная артистка уверена, что помимо нее, страдают другие патриотически настроенные личности.

Но, несмотря на преследования, артистка не хочет и не будет поступаться собственными принципами.

«Я верю в победу, и не отказываюсь от своих слов!» — добавила она.





Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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