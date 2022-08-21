Американского актёра Алека Болдуина отказались снимать в пятом фильме из-за убийства украинки

Актёр Алек Болдуин рассказал известному телевизионному каналу CNN, что его не приглашают сниматься в кино. Американскую кинозвезду отказались снимать уже в пятом фильме из-за убийства украинки.

Речь идет об неприятном инциденте, который произошел на съёмочной площадке в Нью-Мексико год назад. Во время работы над фильмом "Ржавчина" актёр случайно выстрелил револьвером в украинку Галину Хатчинс, которая являлась кинооператором.

По заявлению Болдуина, после данного несчастного случая на репетиции он пробовался как минимум на пять фильмов. Но везде 64-летнему комику отказывали из-за того рокового выстрела.

В какой-то момент после череды неудач Алек даже подумал о завершении карьеры, но от этого шага его отговорила супруга Хилария.

"Меня уволили с очередной работы. Я хотел и был готов сниматься в кино. Разговаривал с ребятами несколько месяцев. Вчера мне заявили, что не будут снимать картину со мной из-за того печального случая", — признался актёр.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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