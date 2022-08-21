Анна Кошмал призвала не верить слухам о съёмках восьмого сезона «Сватов»

Анна Кошмал призвала не верить слухам о якобы съёмках восьмого сезона популярного сериала «Сваты». По словам 27-летней актрисы, «это все неправда, никаких съемок не планируется».

В последнее время в Сети ходят слухи о возможном продолжении комедийного сериала. Мнения юзеров на этот счет разделились. Некоторые подписчики говорят, что картина всё же будет иметь продолжение, другие поклонники уверены, что еще одного сезона киноленты не будет.

В итоге Кошмал решила поставить все точки над «i». Артистка посоветовала не ждать съёмок «Сватов», поскольку в киностудии «Квартал 95», с предсатвителями которой у нее тесные связи, из-за некоторых причин отказались от реализации проекта.

Ранее сообщалось, что продолжение многосерийного фильма выйдет без актера Фёдора Добронравова, который исполнил главную роль. 60-летний Народный артист отказался сниматься из-за усталости и желания сыграть нового героя в каком-нибудь другом проекте.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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