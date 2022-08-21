Чичерина высказалась о нетрадиционной сексуальной ориентации ведущего Андрея Малахова

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Чичерина высказалась о нетрадиционной сексуальной ориентации ведущего Андрея Малахова
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Фото из открытых источников

Юлия Чичерина заговорила о нетрадиционной сексуальной ориентации телеведущего Андрея Малахова. Певица резко высказалась в адрес звезды канала «Россия 1» после постоянных нападок со стороны его семьи.

Чичерина была возмущена и негодовала из-за поведения тестя телезвезды Виктора Шкулева. Как заявила рок-исполнительница, журналист травит ее с момента начала СВО на Украине. Шкулев сочиняет о «баснословных гонорарах» Юли за выступления на Донбассе.

«Выдал дочь свою (Наталья Шкулева - прим. ред.) за содомита, а теперь приплодом хвалится. Демонология в квадрате. Не так ли, дорогие подписчики?» — написала Чичерина в Telegram-канале.

Известная артистка  также недовольна тем то, что СМИ, руководелем которых является тот же Виктор Шкулев, копаются в ее жизни. 44-летняя певица назвала это спланированной компанией.

«С начала спецоперации Виктор и его команда на своих онлайн-порталах пишут, на каких я езжу Мерседесах, сколько зарабатываю и на фоне каких танков выступаю. Он своих шавок засылает ко мне на огород и засвечивает геолокацию для ВСУ», - добавила Чичерина.

Напомним, ранее Мария Голубкина также заявляла о нетрадиционной сексуальной ориентации Малахова. Когда пользователи поинтересовались, почему актриса так счиитает, ведь у телеведущего есть жена и сын, артистка лишь ответила: «Голубой-голубой, не хочу дружить с тобой!»

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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