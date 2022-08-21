Гоген Солнцев объяснил отказ Пугачёвой спеть с ним дуэтом ревностью Максима Галкина

Максим Галкин запретил Алле Пугачёвой петь дуэтом с Гогеном Солнцевым. Об этом заявил сам блогер, отметив, что Примадонна попросту проигнорировала его сообщение в соцсетях.

Шоумен и актер посвятил Народной артистке композицию «Аллусик, ты мой — пупсик!». Радиоведущий надеялся спеть песню дуэтом с Аллой Борисовной, но на свое предложение не получил ответа.

«Я считаю, что это отказ. Очень жаль, безусловно, что ничего не получается», — сказал Гоген.

По мнению фрика, Пугачёва могла бы согласиться, но на реализацию музыкальной авантюры повлиял ее звездный супруг.

«По всей видимости, петь со мной Алле запретил Максим! Он ее ревнует. Если Галкин за нее отвечает в соцсетях, он мог и не признаться о моем предложении. Примадонна бы мне не отказала. Если в треке был хотя бы один куплет про комика, песня бы уже крутилась на всех радиостанциях. Однако я не хочу петь с ним», —заявил эпатажный исполнитель.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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