Измученная Алла Пугачёва может вернуться в Россию в конце августа

Долгое время 73-летняя Алла Пугачёва вместе со своими близкими живет за границей. По предварительным данным, измученная переездами Примадонна может вернуться в подмосковную деревню Грязь в конце августа.

Эстрадная певица вернется в Россию, чтобы к 1 сентября отвести в школу своих детей - двойняшек Лизу и Гарри. Как заявили источники в Первой Московской Гимназии, уже внесены деньги за обучение детей Аллы Борисовны и Максима Галкина в грядущем году.

Кстати, за один учебный год в элитной гимназии звездное семейство заплатило более 3 миллионов рублей.

Кроме того, Примадонна ранее призналась, что она устала от постоянных зарубежных поездок.

Пугачёва высказалась: «Я совершенно не люблю длительные поездки, поскольку достаточно наездилась. Теперь получаю удовольствие от постоянного нахождения дома».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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