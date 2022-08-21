Телеведущая Лера Кудрявцева обратилась к жителям Украины

Телеведущая Лера Кудрявцева после долгого молчания наконец-то обозначила свою гражданскую позицию. После заявления властей о проведении СВО на Украине, знаменитость впервые решила высказаться касательно происходящего конфликта. Но заявление блондинки многие поклонники восприняли весьма неоднозначно.

До сегодняшнего дня актриса предпочитала не высказываться на политические темы. Спустя пять месяцев Кудрявцева призналась, что болезненно относится к повсеместному негативному отношению к россиянам и России. Теле- и радиоведущая в своем Telegram-канале заявила о том, что, несмотря на любовь к Украине и ее гражданам, она как может будет защищать свою родину.

«Хочу еще раз ответить всем украинским подписчикам. Я патриот, и я русская! Мою любовь к Украине это конечно же не отменяет, я хорошо отношусь к мирным жителям и моим друзьям в этой стране. Но русофобия ваша дает плоды. Поэтому, я буду защищать родину, топить за русских ребят и защищать информационное пространство», - написала 51-летняя Лера.





Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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