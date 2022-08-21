Максим Галкин призвал поляков быть активнее и прийти на его концерт в Варшаве

Шоумен и ведущий Максим Галкин обратился к своим польским поклонникам. Комик призвал жителей Польши быть активнее и прийти на его концерт в Варшаве.

Выступление Галкина запланировано на понедельник, 22 августа. Мероприятие пройдет в столичном клубе Stodola. Начало - в 19:00.

Напомним, Максим Галкин принял решение уехать с семьей из России после начала СВО. Вскоре шоумен организовал серию концертов за границей.

Гастрольный тур ведущего расписан до лета 2023 года года. 46-летний артист уже дал концерт в Турции, Израиле, Прибалтике, Англии. В марте следующего года Максим улетит за океан. Галкин заявил, что планирует посетить 11 городов США. Также в ближайшее время он приедет с концертами в Германию, Австралию, Новую Зеландию.

Похоже, экс-ведущий программы «Лучше всех!» не хочет возвращаться на родину. Супруг Примадонны прекрасно понимает, что в связи с его резкими и регулярными антироссийскими заявлениями сделать это в ближайшее время невозможно.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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