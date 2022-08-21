Максим Галкин призвал поляков быть активнее и прийти на его концерт в Варшаве

Удары ВС РФ по Харькову и окраинам города прокомментировали в британской разведке. ВСУ отодвинули войска РФ от Харькова еще в мае, но они и далее
Россиянам рассказали о новых неожиданных данных касательно прививок от ковида. По информации ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), гражданам
Редакция издания Dixi News поинтересовалась у предпринимателя Евгения Пригожина тем, почему он судится с европейскими компаниями. Журналисты
Предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал слухи о своих частых визитах на Донбасс. По данным интернет-газеты «ГЛАС НАРОДА», бизнесмен якобы
Жители Санкт-Петербурга сообщают о проблемах с вызовом врача к больным с коронавирусом. Неявка специалистов, вероятно, связана с большой нагрузкой на
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