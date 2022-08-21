Молодая возлюбленная режиссёра Кончаловского закрутила роман с актером по кадру

Андрей Кончаловский рассказал, что он практически не знал настоящей любви и ревности. Но однажды произошел неприятный инцидент, когда возлюбленная режиссёра закрутила роман с молодым атером по кадру.

Кончаловский написал книгу "Возвышающий обман". Одна из глав романа известного серцееда посвящена некой молодой актрисе. Она впервые разбудила Кончаловском сильные чувства. По словам кинодеятеля, с этой артисткой он почувствовал себя слабым и даже стал ревновать.

Однажды возлюбленная Андрея Сергеевича уехала на съемки. Там у девушки закрутился роман с партнером по кадру, моложее ее. Режиссёр, узнав об измене, собрал вещи и навсегда ушел. А еще назло неверной пассии он вступил в отношения со своей ассистенткой. Вскоре интрижка закончилась.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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