Молодая возлюбленная режиссёра Кончаловского закрутила роман с актером по кадру

Удары ВС РФ по Харькову и окраинам города прокомментировали в британской разведке. ВСУ отодвинули войска РФ от Харькова еще в мае, но они и далее
В августе прошлого года состоялась премьера кинокартины «Солнцепек», которая повествует о трагических событиях в Донбассе, где русскоговорящее
Редакция издания Dixi News поинтересовалась у предпринимателя Евгения Пригожина тем, почему он судится с европейскими компаниями. Журналисты
Предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал слухи о своих частых визитах на Донбасс. По данным интернет-газеты «ГЛАС НАРОДА», бизнесмен якобы
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