Актер Александр Панайотов: в России есть масса артистов уровня Пугачевой

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Актер Александр Панайотов: в России есть масса артистов уровня Пугачевой
Знаменитости
Фото из открытых источников

Александр Панайотов заявил, что на российской сцене есть немало по-настоящему талантливых артистов уровня Аллы Пугачёвой.

Знаменитыйроссийско-украинский певец, 38-летний Александр Панайотов, после завершения грандиозного Крымского фестиваля «Таврида.АРТ» в бухте Капсель был приятно восхищен изобилием талантливых исполнителей.

Автор-исполнитель говорит, что много музыкантов находятся примерно на том же уровне, что и Примадонна. 

«Конечно же, есть такие артисты. Их много. К примеру, на экраны вышло 10 или 11 сезонов вокального проекта «Голос». В каждом из сезонов можно найти безупречных вокалистов. Но проблема в отсутствии качественных песен и продюсеров, которые заинтересованы в развитии артистов. Все они заточены на деньги, а заниматься исполнителем - это сложный и длительный процесс», , - сказал Панайотов.

«У нас масса талантливых ребят. Но хватает и плохих текстов, пошлости и примитивной музыки. Я не хочу выпендриваться, но в хитах должно быть искусство», - добавил Александр.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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