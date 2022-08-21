Стало известно, что грозит Сергею Соседову за выходки участников его ток-шоу «За гранью»

Как известно, Мария Шукшина раскритиковала ток-шоу Сергея Соседова «За гранью». Актриса заявила, что музыкальный критик приглашает далеких от морали звезд, а россиянам неприятно следить за такими людьми. Также артистка сделала заявление, что за аморальные поступки участников должен ответить историк музики.

А сегодня стало известно, что грозит наставнику за выходки участников его остросоциальной программы. По словам автора проекта «Доступное право», Соседов не может нести какой-либо юридической ответственности за поведение героев шоу. Сергей Романов уверен, что мнение о том или ином человеке у каждого гражданина индивидуальное.

«Мнение участников телевизонных шоу - это личное оценочное суждение и оно может не совпадать с мнением телеведущего либо редакции», – заявил бизнесмен.





Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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