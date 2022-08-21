Стало известно, что погубило Шурика из «Операции Ы» Александра Демьяненко. Актер, который сыграл главную роль в легендарном советском комедийном фильме, ушел из жизни в возрасте 62 года.

Смерть актера стала настоящим шоком для России. Падчерица Александра рассказала, что кинозвезду можно было спасти.

"Я уехала в Грузию в августе. Тогда ничего не предвещало беды. Он был в хорошем настроении. Госпитализировали дядю Сашу перед операцией. Лежал он в двухместной палате. 22 августа у него случился инфаркт из-за жары. В больнице никто не сделал ему шунтирование из-за того, что на тот момент все кардиохирурги находились в отпуске", - вспоминает женщина.

К слову, проблемы с сердцем у актера начались примерно за год или полтора до смерти. Александру был поставлен диагноз стенокардия. 1 сентября 1999 года, за неделю до смерти, знаменитому артисту планировали сделать операцию.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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