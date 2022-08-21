Сын голливудского актёра Стивена Сигала собирается переезжать в Россию

Сын известного голливудского актёра Стивена Сигала планирует вскоре переехать в Россию вслед за своим звездным отцом.

Ранее уже сообщалось, что американский кинопродюсер получил hоссийское гражданство. Произошло это в 2016 году. Недавно 70-летний кинорежиссёр посещал Донбасс.

Судя по всему, Доминик решил последовать примеру отца. Доминик также признался, что он уже посещал столицу России. Недавно парень появился на закрытой вечеринке, которая проходила на Рублевке. Поводом для веселья стало день рождения его хорошей подруги - певицы Анастасии IVKA, которой 8 августа исполнилось 30 лет.

Сейчас сын голливудского актёра думает, чем будет заниматься в РФ и даже не исключает, что найдет здесь вторую половинку, с которой создаст семью.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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