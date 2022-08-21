Тарзан не поздравил Наташу Королёву с 19-летием свадьбы

Танцор Тарзан проигнорировал супругу Наташу Королёву. Стриптизер не поздравил певицу в годовщину их свадьбы.

Королёву опубликовала в своем микроблоге кадр, который посвящен важному праздничному дню. На снимке изображена фигура исполнительницы и ее мужа из воздушных шаров.

«19 лет!!!» ― подписала фото артистка.

Тарзан проигнорировал сообщение супруги. Сергей Глушко не оставил ни поздравления, ни комментария, ни лайка на публикацию Наташи.

Отметим, что свадебны марш прозвучал для Королёвой и ее избранника 21 августа 2003 года в одном из дворцов бракосочетания в Санкт-Петербурге. Через три года после первого знакомства и рождения сына Архипа стриптизер и певица стали законными мужем и женой.

Несмотря на то, что на свадебное торжество молодожены выбросили безумные деньги, уже в первую брачную ночь они разругались в пух и прах.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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