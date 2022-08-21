В Сети появилось неожиданное заявление Аллы Пугачёвой о заграничных поездках

Более полугода Пугачёва и Галкин путешествуют по миру. Звездное семейство вначале перекочевало из России в Израиль, а затем уехало в Латвию. Но на самом деле Алла Борисовна поездкам по миру предпочитает домашний уют.

Максим Галкин ведет активную гастрольную деятельность. У шоумена в ближайшее время запланированы концерты в Великобритании. Неизвестно, поедит ли в заграничный тур с супругом Примадонна.

В Сети появилось неожиданное заявление артистки о заграничных поездках. Пугачёва признавалась, что не любит путешествовать. 73-летней звезда устала от разъездов, поскольку за всю свою жизнь достаточно наездилась.

«Я не люблю ездить никуда. За всю жизнь я так наездилась, что теперь мне доставляет удовольствие нахождение дома. Наслаждаюсь тем, чего у меня не было никогда», - заявила Примадонна российской эстрады.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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