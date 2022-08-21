Врач-иммунолог рассказал, почему от нового ковида умирают даже полностью привитые россияне. По словам Елены Парецкой, на данный момент в РФ наблюдается рост количесвта случаев заражения COVID-19.

Заболеваемость в отдельных регионах растет начиная с конца июля. Специалисты связывают это с началом распространения нового варианта штамма «Омикрон». Но также существенную роль играет то, что граждане страны не соблюдают санитарные правила.

По словам доктора, высокая вирусная нагрузка угрожает летальным исходом людям, полностью вакцинированным от коронавируса. Дело в том, что если в человеческий организм попало очень много частиц данного вируса, заболевание будет очень сложно протекать. При низкой вирусной нагрузке можно легко или бессимптомно справиться с болезнью.

Врач-иммунолог рекомендует даже россиянам с полной вакцинацией носить маски, часто мыть руки. Также Парецкая говорит, что для снижения вирусной нагрузки нужно по возможности меньше пребывать в местах скопления людей, а чаще гулять на свежем воздухе.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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