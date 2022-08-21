«Вызвать врача на дом – то еще приключение». С новой вспышкой ковида получить медпомощь в Петербурге стало сложнее

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«Вызвать врача на дом – то еще приключение». С новой вспышкой ковида получить медпомощь в Петербурге стало сложнее
Санкт-Петербург
Фото: gov.spb.ru

Жители Санкт-Петербурга сообщают о проблемах с вызовом врача к больным с коронавирусом. Неявка специалистов, вероятно, связана с большой нагрузкой на медперсонал, вызванной подъемом заболеваемости ковидом.

Во время прямого эфира в студию канала «78» позвонил мужчина по имени Александр, рассказавший о проблемах с получением медицинской помощи. Александр и его жена прикреплены к поликлинике № 53 Василеостровского района. Заболев ковидом, пара оказалась без врачебной консультации и бесплатных лекарств, которые выдают больным коронавирусом.

«Супруга вчера сдала тест, мы два дня плохо себя чувствовали. И вечером ей на «Госуслугах» подтвердили, что у нее ковид. Позвонили, вызвали врача, чтобы пришел и выписал лекарства. Никто не пришел вчера. Я с утра пошел, сделал тест, у меня тоже ковид, так как мы вместе проживаем. Мы опять позвонили в поликлинику, чтобы вызвать врача. Мы не знаем, какие лекарства принимать, не говоря уже о получении бесплатных медикаментов. У нас обоих температура, мы сидим дома, ничего не принимаем. Это же как-то ненормально, правильно?» - рассказал Александр.

Аналогичные жалобы направили в студию и другие зрители. Горожане отмечают, что «вызвать врача на дом – еще то приключение», и выражают опасение за свое здоровье. Чтобы гарантированно получить медицинскую помощь, эксперты в студии рекомендовали вызывать врачей через «коронавирусную» службу 122.

«Параллельно с внедрением системы 122 была внедрена система контроля. Мы видели в Комитете по здравоохранению, с момента вызова дошел врач или не дошел», - пояснил зампредседателя Комздрава Петербурга Дмитрий Мотовилов.

Безусловно, контроль со стороны профильных комитетов – это хорошо, однако не менее важно и оптимальное распределение нагрузки на врачей. О текущем подъеме заболеваемости было известно заранее, и усиление медицинских учреждений дополнительными кадрами позволило бы оперативно оказывать помощь больным, не оставляя их сутками без консультаций и лекарств. 

Примечательно и то, что сейчас медработники получают доплаты за работу с ковидом из федерального центра, тогда как решение о материальном вознаграждении со стороны города все еще обсуждается. Как пояснил Мотовилов, в ближайшее время вопрос может решиться, однако мотивация для врачей нужна уже сейчас. 

Напомним, предыдущие вспышки коронавируса демонстрировали слабую подготовленность городских больниц и стационаров Санкт-Петербурга к увеличению пациентов. Пациенты ждали врачей по несколько суток, возле госпиталей выстраивались очереди из скорых, а аппаратов КТ не хватало. С появлением вируса омикрон и по сегодняшнее время «легким» больным с подозрением на ковид разрешено приходить в поликлиники, что не всегда безопасно, так как может привести к заражениям в очередях. Что же касается доступности ПЦР-тестов и других методов диагностики, то в Санкт-Петербурге этот вопрос проработан хуже, чем в Москве, где проверить себя на ковид можно безвозмездно и не вызывая врача. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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