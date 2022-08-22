68-летняя Лайма Вайкуле сменила прическу и игнорирует вопросы о раке груди

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68-летняя Лайма Вайкуле сменила прическу и игнорирует вопросы о раке груди
Знаменитости
Фото из открытых источников

68-летняя Лайма Вайкуле кардинально сменила прическу. Теперь у латвийской певицы вместо головного убора стрижка под ежик. При этом артистка продолжает игнорировать вопросы о раке груди.

У прибалтийской поп-дивы поклонники подозревают рецидив онкологии. Накануне Лайма появилась на публике на премьере спектакля Кирилла Серебренникова.

Культурное мероприятие посетило много российских знаменитостей, включая Михаила Зыгаря и близкую подругу Вайкуле Аллу Пугачеву. Все внимание репортеров было устремлено на Лайму, которая была без парика и косынки, и откровенно демонстрировала новую прическу «ежик». Лучезарная исполнительница прошла от авто, после чего скрылась в театре.

Заметим, что ранее артистка появлялась на сцене исключительно в парике. Также она опубликовала снимок с платком на голове и шляпой с широкими полями.

Поговаривают, певица преднамеренно прикрыла голову убором, чтобы таким образом позвать поклонников на свое выступление после слухов о рецидиве онкологического заболевания молочной железы. А, возможно, короткая прическа связана с курсом агрессивной химиотерапии, из-за которого у больних выпадают волосы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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